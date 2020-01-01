Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltıKAHRAMANMARAŞ'ta, iki kişi arasında başlayan tartışma, taraflarının yakınlarının da katılmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki kişi arasında başlayan tartışma, taraflarının yakınlarının da katılmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde, Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K. (60) ile Uğur K. (35), restoranda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine iş yerinin dışında taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin biber gazı ile müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan İsmail K., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir aracın da camının kırıldığı kavga ile ilgili polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, kavga anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Kahramanmaraş, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
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