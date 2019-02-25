Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kavga: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kavga: 2 Yaralı

25 dakika önce

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Akçakoyunlu Mahallesi'nde bir evde ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabanca ile diğeri ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:47 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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