Kahramanmaraş'ta kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kavga karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralı ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten para cezası kesildi.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kavga karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralı ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten para cezası kesildi.
İlçede meydana gelen kavgaya karışan 7 kişiye koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belirtilen kuralları ihlal nedeniyle 789'ar lira para cezası uygulandı.
Kentte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye ve sosyal mesafe kuralını uymayan 1 kişiye de ayrıca 789'ar lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:14 Kaynak: AA
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