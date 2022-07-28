Kahramanmaraş'ta kavgada attığı bardakla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa tahliye

Kahramanmaraş'ta kavga sırasında attığı bardakla bir kişiyi gözünden yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.T. ve başka suçtan tutuklu O.K, SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanık E.G. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık F.T, karşı taraftaki kişileri tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet olmadığını belirtti.

Sanık O.K'nın olay günü yüksek sesle ettiği küfürlerin kendilerine yönelik olduğunu anladığını söyleyen F.T, kavga sırasında bir arbede yaşandığını, atılan şişelerin başının üstünden geçtiğini ve kendini savunmak amaçlı bardak alıp fırlattığını, herhangi bir kimsenin bulunmadığını öne sürdü.

Başka bir suçtan tutuklu O.K. da arkadaşı Ş.K. ile kafeteryada oturdukları sırada karşı masadan küfür edildiğini iddia etti.

Kafeteryada müzik sesinin kısık olduğunu anlatan sanık O.K, "Ben, 'Kardeşim neden küfür ediyorsun?' dedikten 2-3 saniye sonra F.T. masadan şişeyi alarak yüzüme doğru fırlattı. Ben gözümden yaralandım. Kendimi savunma amaçlı aldığım şişeyi hedef gözetmeksizin savurdum. Zaten aramızda 7 metre kadar mesafe vardı. Şişenin F.T'ye değdiğini o an anlamamıştım ancak kamera kayıtlarından sonra gördüm. Ben gözümden yaralandığım için başkaca bir eylemim olmadı." diye konuştu.

Tanık Ş.K. ise olay günü O.K ile kafeteryada oturduklarını belirterek, olay anında ilk olarak F.T'nin O.K'ya bardak fırlattığını ve O.K'nın de F.T'ye sürahi ile vurduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, sanık F.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, F.T'nin tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Onikişubat ilçesinde 3 Haziran Cuma günü bir kafeteryada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış, kavga sırasında F.T'nin fırlattığı bardak taraflardan O.K'nin gözüne isabet etmiş, hastaneye kaldırılan O.K'nin sağ gözünde görme kaybı yaşanmıştı.