KAHRAMANMARAŞ - Kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı

14.07.2022 12:34

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan çoban kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan çoban kurtarıldı.

Kırsal Bulutoğlu Mahallesine bağlı Ali Kayası mevkisinde hayvanlarını otlatan 42 yaşındaki Ali Ahraz, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre aşağıya düştü.

Ayağı kırıldığı için hareket edemeyen Ahraz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden sedyeyle çıkarılan Ahraz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı - Son Dakika
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