Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı

09.10.2020 18:59
Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kayalık alanda mahsur kalan 7 koyun, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta kayalık alanda mahsur kalan 7 koyun, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Andırın ilçesi Geben Mahallesi'nde ikamet eden Bektaş Taş'a ait 7 koyun, Meryemçil mevkisindeki kayalık alanda mahsur kaldı.

Dağlık alandaki koyunları kurtaramayan Taş, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.

Taş'ın ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarılan koyunlar sahibine teslim edildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı - Son Dakika

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