Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kayalık alanda mahsur kalan 7 koyun, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Andırın ilçesi Geben Mahallesi'nde ikamet eden Bektaş Taş'a ait 7 koyun, Meryemçil mevkisindeki kayalık alanda mahsur kaldı.
Dağlık alandaki koyunları kurtaramayan Taş, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.
Taş'ın ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarılan koyunlar sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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