Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kayalık alanda mahsur kalan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde ikamet eden Yahya Kılınç'a ait 17 adet küçükbaş hayvan sarp ve kayalık arazide 2 gün mahsur kaldı. Bulundukları yerde yiyecek ve içecek olmadığını beyan eden Kılınç, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, teknik ekipmanlarla 5 saatlik çalışma neticesinde hayvanları kurtararak sahibine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ