Kahramanmaraş'ta kaybolan 10 yaşındaki çocuk AFAD ekiplerince bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün kaybolan çocuk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta AFAD ekiplerince bulundu.

Kırsal Kümperli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmeyen 10 yaşındaki Ahmet Özbek'in ailesi, yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarına rağmen çocuklarını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ekipleri ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.

Adana'dan gelen özel AFAD ekiplerinin de katılımıyla yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından çocuk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta yürürken bulundu.

Durumu iyi olduğu öğrenilen Ahmet Özbek, sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.