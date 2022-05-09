KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

09.05.2022 16:59

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, bulunarak ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, bulunarak ailesine teslim edildi.

Kerimili Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 73 yaşındaki Halil Kamalak'tan dünden beri haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), iz takip köpek timi, AFAD arama kurtarma ve AFAD gönüllüleri bölgede arama çalışması yaptı.

Yaklaşık 28 saat süren aramanın ardından evine 9 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan Kamalak, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMRAŞ - Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu - Son Dakika


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