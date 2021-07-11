Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde alisiyle gittiği mesire alanında kaybolan 8 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

Menzelet Mesire Alanı'nda ağlayan bir çocuk olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, ağlayan çocuğun ailesiyle birlikte geldiği piknik alanında kaybolan Y.B.Y. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri çocuğu ailesine teslim etti. Çocuklarına tekrar kavuşan aile hassas davranışından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.