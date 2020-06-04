Kahramanmaraş'ta kaybolan dağcının cesedi bulundu - Son Dakika

Şehitkamil Ömer Humanızlı İlkokulunda görev yaptığı öğrenilen dağcının cesedi, otopsi işleminin ardından Gaziantep'e gönderilecek.

Bu sırada, Kargın'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kargın'ın cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sabaha kadar süren arama çalışmalarının ardından, sarp bir bölgeye yaklaşık 500 metreden düşen dağcının cesedine ulaşıldı. Ekipler, Kargın'ın cesedini bulunduğu bölgeden güçlükle alıp, yaklaşık 6 saat sedyeyle taşıdıktan sonra Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına taşındı.

Ekipler, kaybolan 2 kişiye ulaşılırken, kayalıklardan düşen Kargın'ın bulunması için seferber oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD , AKUT, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

Dağcılar burada yoğun sis ve sağanak nedeniyle yönlerini kaybetti. Murat Kargın'ın kayalıklardan uçuruma düşmesi üzerine Ali Gür, cep telefonuyla Gaziantep'teki arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 90 kilometre mesafedeki merkez Onikişubat ilçesi kırsal Çokran Mahallesi sınırlarındaki Düldül Dağı'na gelen Ali Gür (50), Murat Kargın (44) ve Sevgi Erol (30), doğa yürüyüşüne çıktı.

Gaziantep 'ten doğa yürüyüşü için geldikleri Kahramanmaraş 'ın Düldül Dağı'nda kaybolan 3 dağcıdan 2'si bulundu. Sis ve yağış nedeniyle kayalıklardan uçuruma düşen dağcının cesedi morga kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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