Kahramanmaraş'ta kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

13.07.2022 15:17
Kahramanmaraş'ta kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu.

Kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli M.A'dan haber alamayan yakınları bölgede arama yaptı.

M.A'yı kendi imkanlarıyla bulamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Timi, AFAD ve AKUT ekibi sevk edildi.

Zihinsel engelli kadın, yaklaşık 24 saat süren aramanın ardından bulunarak ailesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Çoğulhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu - Son Dakika

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