Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Kahramanmaraş'ta Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

54 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Kahramanmaraş'ta Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 Mart'ta ayrıldığı evine dönmeyen Süleyman Bodur'un (89) yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan aramada Bodur bulunamadı.

Cançık mevkisinde yürüyüşe çıkan bir kişinin, ormanlık alanda ceset gördüğünü belirtmesi ise üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde cesedin aranan Bodur'a ait olduğu belirlendi.

Bodur'un cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Jandarma, Polis, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oto Galericiler İnternetten Yapılan İkinci El Satışlardan Dertli Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:09:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]