Kahramanmaraş'ta Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu
54 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.
Kahramanmaraş
'ın Onikişubat
ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, 2 Mart'ta ayrıldığı evine dönmeyen Süleyman Bodur'un (89) yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Güvenlik güçlerince yapılan aramada Bodur bulunamadı.
Cançık mevkisinde yürüyüşe çıkan bir kişinin, ormanlık alanda ceset gördüğünü belirtmesi ise üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde cesedin aranan Bodur'a ait olduğu belirlendi.
Bodur'un cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:15 Kaynak: AA
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