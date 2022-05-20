Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

20.05.2022 16:52
Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki kişinin cesedi, ormanlık alanda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki kişinin cesedi, ormanlık alanda bulundu.

5 Nisan Mahallesi kırsalında hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ağaçta asılı olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kayıp başvurusunda bulunulan Ali Soy'a ait olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu arada, Süleyman Şah Mahallesi'nde yaşayan ve 18 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Ali Soy'un (39) yakınlarının durumu polise bildirdiği, başvuru üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin, iz takip köpekleri ve drone desteğiyle bölgede arama çalışması gerçekleştirdiği ancak sonuca ulaşamadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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