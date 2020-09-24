Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı - Son Dakika

Kaçan aracın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisler, uyarılara rağmen durmayarak kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için kovalamaya başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 SF 242 plakalı otomobili durdurmak istedi.

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