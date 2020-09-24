Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polislerin bulunduğu ekip aracının kaza yapması sonucu 2 polis yaralandı.

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polislerin bulunduğu ekip aracının kaza yapması sonucu 2 polis yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 SF 242 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisler, uyarılara rağmen durmayarak kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için kovalamaya başladı.

Kovalamaca esnasında ekip aracı, Şehit Muallim Hayrullah Caddesi'nde sürücü polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan aracın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 01:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı - Son Dakika

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