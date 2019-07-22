Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kazası 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta kazası 3 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta kazası 3 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta ışık ihlali yaptığı öne sürülen elektrikli bisiklet otomobile çarptı 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kazası 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta ışık ihlali yaptığı öne sürülen elektrikli bisiklet otomobile çarptı 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi meydana geldi. Mesut Demirtaş yönetimindeki 46 BD 235 plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali yaparak aniden önüne çıkan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yola savrulan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Kahramanmaraş'ta kazası 3 yaralı
Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
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