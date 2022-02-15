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Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü

15.02.2022 19:48

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kazaya karışan otomobillerin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kazaya karışan otomobillerin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

M.A'nın kullandığı 17 ACA 992 plakalı otomobil, Mehmet Ali Kısakakürek Bulvarı'nda Y.Ç'nin kullandığı 46 ADC 859 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller şarampole devrilirken kaldırımdaki H.Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri H.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.A. ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kısmi olarak trafiğe kapatılan yol ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla tekrar açıldı.

Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü

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Kahramanmaraş, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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