Kahramanmaraş'ta "Kedi Evi Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Kedi Evi Projesi" hayata geçirildi

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için "Kedi Evi Projesi"ni hayata geçirdi.

Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için "Kedi Evi Projesi"ni hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje hayvanlara korunak oldu. Projeyle sokakta yaşayan canlıları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettikleri kedi evlerini şehrin belirli bölgelerine yerleştirmeye başladı.

Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir alan olarak tasarlanan kulübeler dış hava koşullarına dayanıklı olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkati çekiyor.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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