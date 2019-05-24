Kahramanmaraş'ta kenevir operasyonu
2 saat önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından alınan istihbarat doğrultusunda 62 kök kenevir ele geçirildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:04 Kaynak: İHA
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde jandarma tarafından alınan istihbarat doğrultusunda 62 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından Çokyaşar Mahallesi Elbistanlılar Obası mevkiinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu A.S.'nin (67) evinde ve çevresinde yapılan adli aramada 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs adli işlemleri için Dulkadiroğlu İlçe Jandarma
Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen kenevirlerin imha edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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