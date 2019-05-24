Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kenevir operasyonu

Kahramanmaraş'ta kenevir operasyonu

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından alınan istihbarat doğrultusunda 62 kök kenevir ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kenevir operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından alınan istihbarat doğrultusunda 62 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından Çokyaşar Mahallesi Elbistanlılar Obası mevkiinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu A.S.'nin (67) evinde ve çevresinde yapılan adli aramada 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs adli işlemleri için Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen kenevirlerin imha edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:04 Kaynak: İHA
Jandarma, Dulkadiroğlu, Kenevir, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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