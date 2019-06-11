Kahramanmaraş'ta kenevir operasyonu
4 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde marulların arasında kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:16 Kaynak: AA
'ın merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde marulların arasında kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Mahalledeki eve operasyon düzenleyen jandarma ekibi, marullar arasında yetiştirilen 38 kök kenevir ele geçirdi.
Kenevirlere imha edilmek üzere el koyan ekip, bir kişiyi gözaltına aldı.
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