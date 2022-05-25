Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

25.05.2022 17:53
Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Y.A'nın (21) Karacaoğlan Mahallesi'nde bir evde olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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