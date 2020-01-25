Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesine taşınan kezzap bidonu patlaması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesine taşınan kezzap bidonu patlaması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde bir kuyumcu atölyelerinin bulunduğu iş hanının önünde yaşandı. Görevli Arif A. (39) ve Kudret A.'nın (23), sahte altını ayırt etmekte kullanılan kezzap bidonunu atölyeye taşıdığı sırada bidon bir anda patlayarak etrafa saçıldı.


Patlama sonucu yaralanan Arif A. ile Kudret A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:13 Kaynak: İHA
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