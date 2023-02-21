Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi

21.02.2023 18:06

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi Tarlalar ikiye bölünürken, görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi

Tarlalar ikiye bölünürken, görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı dron ile görüntülendi. Kırılan fay hattının yansıdığı görüntülerde tarlaların ikiye bölündüğü gözlenirken, depremin şiddeti de bir kez daha gözler önüne serildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce bina da yıkıldı. Bölge adeta beşik gibi sallanırken, deprem belgeseli çeken görüntü yönetmeni Muhammet Kösem de Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattını havadan görüntüledi. Görüntülerle depremin dehşeti gözler önüne serilirken, kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı net bir şekilde gözüküyor. Fay hattının kırılmasıyla tarlaların ikiye bölündüğü de dron kamerasına yansıyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi - Son Dakika
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