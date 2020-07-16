Kahramanmaraş'ta kiraz hasadı başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kiraz hasadı başladı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.

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Yükseltisi ve doğal florası nedeniyle Türkiye'de son kiraz hasadının yapıldığı bölgeler arasında bulunan mahallede, ürünlerin toplanmasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle az işçiyle başlandı.

İhracatçılar tarafından tırlarla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderilen kirazlar, bu yıl Kovid-19 nedeniyle iç piyasaya sunulacak.

Kiraz üreticisi Ercan Erkek, AA muhabirine, kirazların bu yıl gayet güzel olduğunu ancak hava şartları ve Kovid-19 nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Bölgede yaklaşık 10 bin ton civarında kiraz hasadı beklendiğini ifade eden Erkek, şöyle konuştu:

"Bundan önceki yıllarda tahminen günlük 3-4 tır mal veriyorduk. Bu sene Avrupa'ya ihracat yapan bir firma geldi. Firmaya günlük 2-3 tır söz verdik. Fakat firma 'Kurtarmıyor.' diyerek geri gitti. Bu da işçi sıkıntısından kaynaklanıyor. Geçen yıl kirazlarımızı 5-6 liraya verdik, şu an 4 liraya veriyoruz. İç piyasaya satış yapıyoruz, bu da talebimizi karşılamıyor. Çünkü bölgede 10 bin ton kiraz var."

Salgın nedeniyle işçinin gelmediğini de belirten Erkek, "Gelse de çok yüksek ücret istiyor. Onu da karşılayamıyoruz." dedi.

Niyazi Canpolat ise bu sene rekoltenin biraz düşük ancak kalitenin çok güzel olduğunu söyledi.

Tüccar Derviş Parlar, Çığşar kirazına, bu yıl salgın nedeniyle yurt dışından talebin az olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş, Andırın, Avrupa, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kiraz hasadı başladı - Son Dakika
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