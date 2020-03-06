Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık denetimi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık denetimi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri, kentin çeşitli noktalarında kırmızı ışık denetimi yaptı.

Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık denetimi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri, kentin çeşitli noktalarında kırmızı ışık denetimi yaptı.


Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda yapılan uygulamada kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere 288 lira cezai işlem uygulandı.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, trafik kazalarının en çok ışıklı kavşaklarda meydana geldiğini belirterek, "İl merkezimizde meydana gelen yaralamalı kazaları analiz ettiğimizde kavşak kazalarını görüyoruz. Kavşak kazalarında ise en fazla oranlarda giriş, sağa sola dönüş ve en önemlisi de kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklıdır. Kırmızı ışık ihlalleri konusunda sürücülerimizi uyarıyoruz. Amacımız ölümlü ya da yaralamalı kazaların azaltılmasıdır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 kilo altınla 2 metrekarelik halı işledi
Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]