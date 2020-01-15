Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri, yolcu terminalinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri, yolcu terminalinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından şehirler arası yolcu terminalinde otobüslerde kış lastiği uygulaması yaptı. Ayrıca ekipler, yolculara da emniyet kemerinin önemine yönelik bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

27 firma yetkilisi, 30 sürücü ve 110 yolcuya bilgilendirmenin yapıldığı uygulamada, ilçeler arası ve şehirler arası yük, yolcu taşıyan araçların mutlaka kış lastiği kullanması gerektiğine değinildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış lastiği takmasının zorunlu olduğu belirtti.

Kış lastiğiyle ilgili denetimlerin hem bölge trafik güzergahlarında hem de şehir içinde yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz devam ederken, bugün eğitim faaliyetimizi de ekledik. Özellikle yolcuları emniyet kemeri konusunda ikaz ettik. Toplu taşıma araçlarında kaza meydana geldiğinde, yaralamalar araç içerisinde savrulma veya devrilen aracın altında kalma şeklinde oluyor. Yolcular emniyet kemerini taktığında ise yüzde 70-75 oranlarında yaralama ve ölümlerin önüne geçiliyor. Emniyet kemeri sadece hususi araçlarda takılabilecek bir aparat değildir."

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:19 Prof. Dr. Ünüvar: "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım" - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:32:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]