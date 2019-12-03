Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı

7 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda denetim yapıldı.

Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunda denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu üzeri Andırın yol ayrımında yaptığı uygulamada, şehirler arası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara yönelik denetim yaptı.

Emniyetten uygulama ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan, hususi otomobil dışında kalan taşıtlarda, 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ilimizde kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı ifade edilen açıklamada, kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu halde kullanmayanlar için Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev alana ve evlenene destek başlıyor
Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:49:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]