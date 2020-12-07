Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı

07.12.2020 17:03

- Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı Kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira cezai işlem uygulanacak 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği zorunluğu 1 Nisan tarihinde sona erecek Kahramanmaraş'ta yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

- Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı

Kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira cezai işlem uygulanacak

1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği zorunluğu 1 Nisan tarihinde sona erecek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. 1 Aralık'ta başlayan uygulama kapsamında kentin farklı noktalarında denetimlerin yapılacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik şubeye bağlı ekipler, Kahramanmaraş- Göksun istikameti Edebiyat Yolu'nda kış lastiği denetimi yaptı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ve yük taşıyan araçlar denetlenirken, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira cezai işlem uygulanacak.

Kış lastiği denetiminden dolayı memnun olduğunu ifade eden sürücü Ömer Aktaş, "Ben Afşin ilçesinden geliyorum ve 1 Aralık'ta lastiğimi otomobile takmıştım. Görev yapan polis memurlarına teşekkür ederim" dedi.

Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı
Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı
Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı
Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Göksun, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'da muhalifler harekete geçti! Protestolar büyüdü, Paşinyan'ın istifası isteniyor Altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı
İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Çıplak fotoğraflarını çektiler İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Çıplak fotoğraflarını çektiler         
17:16
Akaryakıt şirketleri benzin ve motorine gizli zam yaptı Akaryakıt şirketleri benzin ve motorine gizli zam yaptı         
16:55
Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis         
16:42
Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı         
16:07
Sokağa çıkma kısıtlamasını motosiklete 6 kişi binerek delen gençler, maskeyi de plakaya taktılar Sokağa çıkma kısıtlamasını motosiklete 6 kişi binerek delen gençler, maskeyi de plakaya taktılar         
15:59
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak? Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak?         
15:18
Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu         
14:36
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak         
14:27
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek         
14:24
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 17:29:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei