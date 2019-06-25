Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kız kavgası 1'i bekçi, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta kız kavgası 1'i bekçi, 2 yaralı

2 saat önce

(ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta kız kavgası 1'i bekçi, 2 yaralıKahramanmaraş'ta, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Enes B. (18), Halil İbrahim C.'yi (21) ve olaya müdahale eden mahalle bekçisi Murat A.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

(ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta kız kavgası 1'i bekçi, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Enes B. (18), Halil İbrahim C.'yi (21) ve olaya müdahale eden mahalle bekçisi Murat A.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerine Gelincik Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Enes B., kız meselesi yüzünden Hüseyin Y. (22) ve Halil İbrahim C. ile kavga etti. Kısa sürede büyüyen kavgada; Enes B. yanındaki bıçakla Hali İbrahim C.'yi kalçasından yaraladı. Mahalle bekçileri de ihbarla geldikleri parktaki kavgaya müdahale etti. Bu sırada şüpheli Enes B., olaya müdahale eden bekçilerden Murat A.'yı da sağ bacağından bıçaklayarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan mahalle bekçisi Murat A. ile Halil İbrahim C. ambulansla götürüldükleri hastanede tedavileri yapılarak taburcu edildi. Olayın ardından polis, Enes B. ile tedavisi tamamlanan Halil İbrahim C. ve Hüseyin Y.'yi gözaltına aldı.
Sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Halil İbrahim C. ile Hüseyin Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Enes B., adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kahramanmaraş'ta kız kavgası 1'i bekçi, 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
Polis, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da şoke eden görüntü: Trafik magandası sosyal medyadan paylaştı 2 üniversite öğrencisinin taciz zanlısı: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım Kartal'da tacizciye linç girişimi kamerada Düğünde iyi oynamayan hakeme kırmızı kart gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:36:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kız kavgası 1'i bekçi, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]