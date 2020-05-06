Kahramanmaraş'ta KOBİ'lere "Nefes Kredisi" anlaşması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' anlaşması yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Kahramanmaraş'ta KOBİ'lere "Nefes Kredisi" anlaşması yapıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir bankayla anlaşma yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta KOBİ'lere

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir bankayla anlaşma yapıldığı bildirildi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, oda binasında yaptığı toplantıda, yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Balcıoğlu, koronavirüs salgınının iş dünyasına etkilerini azaltmak ve oda üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

TOBB Nefes Kredisine Denizbank'ın aracılık edeceğini belirten Balcıoğlu, "Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Projenin 6,25 milyar liralık bir kredi hacmine ulaşmasını bekliyoruz. Krediden daha fazla üyenin faydalanması için 100 bin lira olarak azami limit belirledik. KOBİ'ler yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullanacak ve kredinin 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Geri ödemesi ise 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak." dedi.

DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman ise ekonomiyi ayakta tutan istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerin yanında olduklarını söyledi.

Toplantıya, KMTSO Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, DenizBank Çukurova Bölge KOBİ Satış Müdürü Kemal Odabaş, DenizBank Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı Şube Müdürü Hurşit Korkmaz ve DenizBank Kahramanmaraş Şube Müdürü Ali Rıza İkidişli de katıldı.

Kahramanmaraş, Denizbank, Çukurova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 03:20 Kaynak: AA


Son Dakika

İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak "Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
New York'ta endişelendiren korona istatistiği: Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan New York'ta endişelendiren korona istatistiği: Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi         
20:55
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı         
20:34
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti         
20:04
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı         
19:56
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu         
19:42
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı         
19:30
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor         
19:14
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı         
19:13
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 21:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta KOBİ'lere "Nefes Kredisi" anlaşması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]