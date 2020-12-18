Kahramanmaraş'ta "Kodlama Okulu" açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Kodlama Okulu" açıldı

18.12.2020 19:35
Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KTMSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle Kodlama Okulu açıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KTMSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle Kodlama Okulu açıldı.

KMTSO toplantı salonunda düzenlenen ve katılımcıların video konferans yöntemiyle katıldığı "Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Kodlama Okulu Açılışı ve Protokolü İmza Töreni"nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geleceğinin genç ve kadınlarla olacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta hayırlı bir işe imza atıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Esasen zamanın ruhuna göre de hareket ediyoruz. Zira dijital çağdayız ve makinelerin makinelerle konuşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Yapay zekanın insan zekasıyla yarıştığını görüyoruz. Hatta makinelerin doğrudan insanlarla konuşmaya başladığı günleri yaşıyoruz." dedi.

"Gençlerde kodlama bilenler öne çıkıyor"

Hisarcıklıoğlu, makinelerle konuşmak için de kodlamanın muhakkak bilinmesi ve akıldakinin makine diline çevrimesi gerektiğini dile getirdi.

Dijitalleşme ve kodlamanın önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden İngilizceyi bilmek nasıl bir avantaj sağlıyorsa bugünün dünyasında artık gençlerde kodlama bilenler öne çıkıyor. Genç girişimciler kurulumuz, onun için çok hayırlı bir işe öncülük ediyor ve ülkeleri için, gelecek için hayırlı iş yapıyor. Çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, Allah'ın izniyle önümüzde kimse duramaz. Bu çalışmayla gençlerimiz en iyi şekilde eğitim alacak, yarının dünyasına hazır yetişecek ve Kahramanmaraş ile Türkiye'mizin daha da gelişmesini sağlayacak."

Vali Ömer Faruk Coşkun da okulun açılmasında katkısı olan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz temel kodlama ve yazılım metotlarını öğrenerek geleceğe ve yeni nesil teknolojiye daha hazır hale geleceklerdir. Bu projenin eğitim camiamız ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da iyi eğitilen yeni neslin gelecekte hem kentin şekillenmesinde hem de Türkiye'nin hak ettiği yerde olmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, okulun açılışına ilişkine hazırlanan protokolü imzaladı. Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve oda yöneticileri ile temsilcileri katıldı.

Kentteki TOBB Fen Lisesi bünyesinde açılan ve hafta sonları temel kodlama eğitiminin verileceği Kodlama Okulu'nda öğrencilerin eğitimlerle animasyon ve bilgisayar oyunlarını tasarlayabilecek seviyeye gelmesi hedefleniyor.

kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta 'Kodlama Okulu' açıldı - Son Dakika Ekonomi


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