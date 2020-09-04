Kahramanmaraş'ta koli bantlamak isterken kendini yaraladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi koli bantlamak isterken kendini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Serintepe Mahallesi'nde H.S. (38) eşyalarını yerleştirdiği kolinin üst tarafını bantlamak istedi.
Bandın fazla kalan kısmını kesmek isteyen H.S'nin elindeki bıçak, sol bacağının alt kısmına saplandı
Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılar tedavi altına alınan H.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:05 - Kaynak: AA
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