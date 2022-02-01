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Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

01.02.2022 15:34
Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kombiden sızan gazdan etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kombiden sızan gazdan etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Seyirtepe Mahallesi'nde yaşayan Koç ailesine ait evinin doğal gaz çıkış borusu kar yağışı nedeniyle kapandı. Gazın evin içerisine sızması sonucu 4 kişilik aile zehirlendi.

Aile, komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç ailesinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kahramanmaraş, Doğalgaz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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