Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kombiden sızan gazdan etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.
Seyirtepe Mahallesi'nde yaşayan Koç ailesine ait evinin doğal gaz çıkış borusu kar yağışı nedeniyle kapandı. Gazın evin içerisine sızması sonucu 4 kişilik aile zehirlendi.
Aile, komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Koç ailesinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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