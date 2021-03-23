Kahramanmaraş'ta komşu kadınların kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, komşu 2 kadının kavgası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde oturdukları sitenin bahçesinde 4 Mart'ta henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden Esra G. ile komşusu Nimet Ç, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esra G, polis merkezinde eline aldığı kalemi Nimet Ç'nin yüzüne sapladı.

İkili arasında yaşanan kısa süreli arbede, polislerin araya girmesiyle son buldu.

Birbirlerinden şikayetçi olan komşuların, site bahçesi ve polis merkezindeki kavgaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.