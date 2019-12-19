Kahramanmaraş'ta komşularının şikayetçi olduğu kişi, okula bağışladığı kitapla yargılanmaktan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta komşularının şikayetçi olduğu kişi, okula bağışladığı kitapla yargılanmaktan... - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta komşularının şikayetçi olduğu kişi, okula bağışladığı kitapla yargılanmaktan...

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, okula bağışladığı kitap sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Kahramanmaraş'ta komşularının şikayetçi olduğu kişi, okula bağışladığı kitapla yargılanmaktan..., System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, okula bağışladığı kitap sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Elbistan'da komşularıyla sorun yaşayan Metin Arifoğlu, arabuluculuk sistemiyle sorunun çözülmesini istedi.

Arabulucuların yaptığı görüşmeler sonucunda Arifoğlu'nun şikayetinde haklı olduğu belirlendi. Arifoğlu'nun karşı taraf ile ilgili, bir okula kitap bağışlaması halinde şikayetini geri çekeceğini bildirmesinin ardından bu teklif kabul gördü.

Karşı tarafın aldığı 75 kitap Başsavcı Hayri Ormancı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazat'ın katıldığı törenle bir okul kütüphanesine kazandırıldı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, arabuluculuk sisteminin mahkemelerin yükünü hafiflettiğini belirterek, işlenen bir suç kapsamında tarafları uzlaşmaya davet ettiklerini, uzlaştırma kapsamında müşteki tarafın örnek bir tavır sergilediğini söyledi.

Ormancı, "Ülkemizde uzlaşma kapsamına giren suçlarda ortalama yüzde 70 civarında başarı oranı sağlandı. İlçemizde ise bu oran yüzde 73'lere kadar yükseldi." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt da arabuluculuk sistemi sayesinde bir okul kütüphanesine kitap desteği sağlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, bu davranışın örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Komşularıyla yaşadığı sorunu arabuluculuk sitemi ile çözülmesini sağlayan Metin Arifoğlu ise sorun çözülürken eğitime de katkı sunmayı amaçladığını aktardı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:48 Kaynak: AA
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