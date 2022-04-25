Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı

25.04.2022 21:25
Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada taraflardan birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, babası da yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada taraflardan birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, babası da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. (14) ile babası Hasan M. (45) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yarlılardan Sıla M, hayatını kaybetti.

Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.

YORUMLAR
500
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satanlara ceza yağdı Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satanlara ceza yağdı Otomobilin çarptığı yaya yaralandı Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kahramanmaraş, Av Tüfeği, Elbistan, İğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
20:34 Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
19:25 Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte karar sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 21:31:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement