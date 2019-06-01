Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu kişi ağır yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu kişi ağır yaraladı

41 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, Hamza Sakar (35), Nadır Mahallesi Yarmaca mevkisindeki mısır tarlasını suladığı sırada yanına gelen komşusu Murat Ö. (28), tarlasına su sızdığını söyledi.
İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Ö, komşusu Hamza Sakar'a tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan Sakar, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan Murat Ö'nün ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu kişi ağır yaraladı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:05 Kaynak: AA
Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de mucize gibi olay! Silah tutukluk yaptı, Mutlu hayata tutundu İstanbul'da pırlantacı Gamze'ye borç infazı Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu kişi ağır yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]