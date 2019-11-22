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Kahramanmaraş'ta kömür hırsızı tutuklandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta dört evden 88 torba kömür çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta kömür hırsızı tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta dört evden 88 torba kömür çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı yolu İstiklal Caddesi girişi yakınlarında ön ve arka plakaları siyah bant ile kapatılmış bir otomobili durdurdu.


Otomobilde bulunan biri kadın 4 kişinin şüpheli tavırları nedeniyle kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede A.Ç., E.Ç., İ.T. ve H.K.'nin Beyoğlu Mahallesi'nde 4 evden kömür hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.


Şüphelilerden İ.T.'nin Nurdağı ilçesindeki evinde yapılan aramada 20 torba kömür ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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