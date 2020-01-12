Kahramanmaraş'ta konser - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta konser

6 saat önce

Kahramanmaraş Akşam Sefası Derneği ile Burhan Kul Türk Müziği Akademisi ortaklığında 46 kişilik koro konser verdi.

Kahramanmaraş'ta konser, System.String[]

Kahramanmaraş Akşam Sefası Derneği ile Burhan Kul Türk Müziği Akademisi ortaklığında 46 kişilik koro konser verdi.

Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Piyano, Ud, Kanun, Keman, Çello, Ritim ve Saz eşlik etti.

TRT İzmir Radyosu spikeri Arife Soydemir'in sunumunu yaptığı konserde, Burhan Kul Türk Müziği Akademisinin Berlin, İstanbul, Ankara ve İzmir sınıflarından toplam 32 koro üyesi, Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Derneğinden ise 14 kişi olmak üzere 46 kişilik koro, konser verdi.

Akademi sınıfından 5 solist, Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Derneğinden ise 3 solist olmak üzere toplamda 8 solo eser seslendirildi. Konserin sonunda ise Sanatçı Burhan Kul, 2 eser seslendirdi.

Konsere, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can ve Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı katıldı.

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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