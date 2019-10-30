Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı

22 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı Kaza sonrası Kahramanmaraş-Kayseri yolu trafiğe kapandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı

Kaza sonrası Kahramanmaraş- Kayseri yolu trafiğe kapandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Ferdi Demir 34 FF 3580 plakalı kamyon ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yan yattı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon, 150 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Barış Çakır ile Ömer Karabulut yaralandı. Yaralılardan Barış Çakır'ın çarpmanın şiddetiyle sağ ayağının koptuğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, çekici olmaması yüzünden halen araç trafiğine açılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı

Kahramanmaraş, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şoförün dikkatsizliği annesinin canına mal oldu: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Doğum günü sürprizi için giderken hastanelik oldu Uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın, yaşam mücadelesini kaybetti Rusya'da kan donduran olay! Kedi, köpek ve insanları öldürüp yediğini itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 07:43:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]