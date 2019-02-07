Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Tırın, Tren Rayı Üzerinde Kalması Paniğe Neden Oldu
56 dakika önce
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan tırın, tren rayı üzerinde kalması paniğe neden olduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolcu treni kontrolden çıkarak rayda mahsur kalan tıra çarpmaktan saniyelerle kurtuldu.
Kahramanmaraş
'ta kontrolden çıkan tırın, tren rayı üzerinde kalması paniğe neden oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolcu treni kontrolden çıkarak rayda mahsur kalan tıra çarpmaktan saniyelerle kurtuldu.
Olay, Türkoğlu- Narlı
karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Tahir Gürses idaresindeki 68 FP 995 plakalı tırla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan tır güzergah üzerinde yer alan tren rayları üzerinde ancak durabildi. Aynı saatte Adana
'dan Malatya
'ya gitmekte olan tren makinisti raylarda bulunan tırı fark etti. Yolcu treni tıra çarpmaktan metrelerle kurtuldu.
Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken, yolcu treni tırın raylardan kaldırılmasıyla seferine devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:49 Kaynak: İHA
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