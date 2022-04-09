Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak orta refüjü aşan tır karşı şeridi trafiğe kapattı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak orta refüjü aşan tır karşı şeridi trafiğe kapattı

09.04.2022 06:41
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak orta refüjü aşan tır karşı şeridi trafiğe kapattı

Kahramanmaraş-Adana kara yolunda orta refüjü aşıp karşı şeride geçen tır, Adana istikametindeki trafik akışının kesilmesine neden oldu.

Kahramanmaraş- Adana kara yolunda orta refüjü aşıp karşı şeride geçen tır, Adana istikametindeki trafik akışının kesilmesine neden oldu.

Yabancı uyruklu sürücü İ.Ö. idaresindeki tır, kara yolunun Aksu Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Dorsesi de yana dönen tır, yolun Adana istikametindeki trafik akışının durmasına neden oldu.

Yaralanan sürücü İ.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak orta refüjü aşan tır karşı şeridi trafiğe kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak orta refüjü aşan tır karşı şeridi trafiğe kapattı - Son Dakika
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