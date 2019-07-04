Kahramanmaraş'ta konuşlu İtalyan SAMP-T savunma sisteminin görev süresi uzadı
1 saat önce
İtalya Meclisi, Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan İtalyan SAMP-T füze savunma sisteminin görev süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verdi.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:07
Meclisi, Kahramanmaraş
'ta konuşlandırılan İtalyan SAMP-T füze savunma sisteminin görev süresinin 31 Aralık
'a kadar uzatılmasına karar verdi.
İtalya'da Meclis ve Senato'daki ortak Dışişleri Komisyonu'nun geçen aylarda kabul ettiği, İtalya'nın uluslararası misyonlarıyla ilgili karar, meclis genel kurulunda kabul edildi.
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