Kahramanmaraş'ta Kooperatif Üyeleri, Evlerinin Teslim Edilmemesini Ak Parti İl Başkanlığı Önünde Protesto Etti

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde kurulan Dulkadiroğlu Yeni Kent Yapı Kooperatifi'nin üyeleri, dairelerini teslim edilmemesini ve teslim için kendilerinden 30 ila 50 bin TL istenmesini AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı önünde protesto etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde 2017 yılında kurulan Dulkadiroğlu Yeni Kent Yapı Kooperatifi'nin üyeleri için inşasına 2018'de başlanan evler, hak sahiplerine henüz teslim edilmedi. Dulkadiroğlu Yeni Kent Yapı Kooperatifi'nin bugün yapılan genel kurulunda, konutların teslim sürecinin durdurulduğu açıklandı. Dulkadiroğlu Belediyesi'nde yapılan genel kurul toplantısında üyelerden ek para istenmesi tepkilere neden oldu.

"AK PARTİ ÜYESİYİZ, BİZİ MAĞDUR ETTİLER"

Genel kurul sonrası AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı önünde toplanan kooperatif üyeleri, "Başkan buraya" sloganı attı. Protestocu kooperatif üyeleri, tepkilerini, "Bizden para istenilmeyecekti, ne oldu da para istenilecek duruma geldi? AK Parti üyesiyiz, bizi mağdur ettiler. Başkandan bize yardımcı olmasını istiyoruz. Murat Kurum 'Bir daha para istenilmeyecek' demedi mi? Ben çocuğuma ekmek alamıyorum, çocuğuma yıllardır kıyafet alamıyorum" diyerek dile getirdi.

"BİZ ARTIK PARA VERMEK İSTEMİYORUZ"

Kooperatif üyesi Alaaddin Doğan, "2020 Haziran'da Dulkadiroğlu Belediyesi garantörlüğünde yapılan toplu konutlar, bize 2022 Haziran ayı olmasına rağmen teslim edilmedi. Buna ek olarak teslim edilmesi için üyelerden 30 ila 50 bin TL arasında para isteniyor. Biz, artık para vermek istemiyoruz" dedi.