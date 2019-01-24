Kahramanmaraş'ta Köpeğin Saldırdığı Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubuat ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet Hakan Avcı (5) yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın merkez Onikişubuat ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet Hakan
Avcı (5) yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıbel
Mahallesi'ndeki evlerinde top oynarken besledikleri köpeğin saldırısına uğrayan Avcı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sesleri duyan aile bireylerinin yardımıyla kurtarılan çocuk, 112 Acil Servis
ekiplerince Necip Fazıl
Şehir Hastanesine götürüldü.
Tedavisinin ardından aşısı yapılan Avcı'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:09 Kaynak: AA
Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız
Çocuk İstismarında Acı Tablo!
Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti