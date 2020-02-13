Kahramanmaraş'ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürüp çektiği görüntülerle jandarmaya başvurdu.

Kahramanmaraş'ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürüp çektiği görüntülerle jandarmaya başvurdu.


Kent merkezine 57 kilometre uzaklıkta bulunan Onikişubat ilçesi Sadıklı Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş Canik, çoban köpeklerinin zehirlendiğini birinin de öldüğünü söyleyerek jandarmaya müracaat etti. Köpekleri ve hayvanları zehirleyip öldüren şahıs hakkında şikayetçi olan Canik, köpeklerin dışında yabani hayvanların da zehirlenip öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi. Canik, "Ben köpeklerimi besliyordum ve arabayla gelen iki kişi köpeklerime ekmek attı. Köpeklerim ekmekleri yedi ama verdikleri zehirli ekmekmiş. Bunu yapanlar hakkında jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Biz bu dünyada yaşıyorsak bu hayvanlar da yaşasın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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