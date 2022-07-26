Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı

26.07.2022 09:31
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı

Kahramanmaraş'ın Tevekelli ilçesi merkezli şiddetli bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu. Çevre illerde de sarsıntı hissedildi.

Türkiye'de deprem gerçeği kendisini zaman zaman hissettirmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise bugün saat 09.11 sıralarında Kahramanmaraş'ın Tevekelli ilçesi merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE YIKILMA YOK

Deprem, çevre illerden de hissedildi. Bölgeden gelen ilk verilere göre herhangi bir yaralanma ya da yıkımın olmadığı bilgisi verildi. Birçok vatandaşın sarsıntının etkisiyle kendisini dışarı attığı kaydedilirken, ekiplerin her ihtimale karşı olay yerine geçtiği belirtildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı - Son Dakika
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