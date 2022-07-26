Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı

Türkiye'de deprem gerçeği kendisini zaman zaman hissettirmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise bugün saat 09.11 sıralarında Kahramanmaraş'ın Tevekelli ilçesi merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE YIKILMA YOK

Deprem, çevre illerden de hissedildi. Bölgeden gelen ilk verilere göre herhangi bir yaralanma ya da yıkımın olmadığı bilgisi verildi. Birçok vatandaşın sarsıntının etkisiyle kendisini dışarı attığı kaydedilirken, ekiplerin her ihtimale karşı olay yerine geçtiği belirtildi.