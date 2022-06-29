KAHRAMANMARAŞ - Koruyucu ailelerin eğitimine yönelik protokol imzalandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Koruyucu ailelerin eğitimine yönelik protokol imzalandı

29.06.2022 16:59

Kahramanmaraş Valiliği ile Koruyucu Aile Derneği arasında "Rehber Koruyucu Aile Hizmeti Sözleşme" protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş Valiliği ile Koruyucu Aile Derneği arasında "Rehber Koruyucu Aile Hizmeti Sözleşme" protokolü imzalandı.

Valilik koordinesinde Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşme ile eski koruyucu ailelerin, yeni koruyucu ailelere örnek olması hedefleniyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, toplumda ailenin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 30 Haziran gününün "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Coşkun, projeyle koruyucu ailelerin eğitimlerine yönelik önemli bir adım atıldığını söyledi.

Coşkun, koruyucu aile modelinin herhangi bir nedenden dolayı biyolojik ailelerinin yanında bakımı sağlanamayan çocukların aile ortamında yaşamalarına olanak sağlayan bir hizmet olduğunu ifade etti.

Koruyucu aileler arasından 5 deneyimli aile belirlediklerini aktaran Coşkun, bugün onlarla imzalanan "Rehber Koruyucu Aile Hizmeti Sözleşmesi" ile ailelerin görev ve sorumluluklarının aktif olarak başlatıldığını sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da bu modeli Türkiye'de ilk hayata geçiren il olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Koruyucu ailelerin eğitimine yönelik protokol imzalandı - Son Dakika

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