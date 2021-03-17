Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma, restoran ve kafeler denetlendi.

Kent genelinde başlatılan yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından da sürdürülüyor.

Ekipler, kent genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede halkın yoğun olduğu bölgelerde program dahilinde denetimler gerçekleştiriyor.

Toplu taşıma araçları, restoran ve kafe gibi işletmelerde denetim gerçekleştiren ekipler, salgın tedbirlerini de denetledi.

Kovid-19 salgının görüldüğü ilk tarihten bu yana alınan tedbirlere uyulması noktasında vatandaşların hassasiyet gösterdiği ve kontrollü normalleşme sürecinin kurallara uygun olarak ilerletilmesinin halk sağlığının korunması adına azami önem taşıdığı belirtildi.