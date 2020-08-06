Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde de yapıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Boz, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları ve genel kolluk birimlerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Afşin Belediye Başkanı Güven, denetimlerde yaptığı açıklamada, ilçe genelinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanan Kovid-19 tedbirlerine uymanın önemli olduğunu belirten Başkan Güven, "Denetimlerde ilçe genelindeki esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske ve sosyal mesafenin önemine değinerek ihmal gösterilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk. Farkındalık oluşturmak için yaptığımız denetimlerde de gördük ki vatandaşlarımızın çoğu bilinçli bir şekilde hareket ediyor. İhmali kaldırmayacak bir salgın hastalık ile mücadele ediyoruz. Bu salgını birlikte atlatacağız." dedi.

Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtılarak denetimlerin devam ettiği Afşin'de, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.

Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Elbistan

Elbistan ilçesindeki denetimlere Kaymakam Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Soner Arslan ile kolluk kuvvetleri katıldı.

Dulkadiroğlu, Malatya ve Ahmet Karacabey caddeleri ile İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'nda vatandaşların salgınla ilgili tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İçişleri Bakanlığının talimatıyla, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetimi icra ettiklerini belirtti.

Vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyaran Demir, "Sahada güvenlik birimlerimiz, denetim komisyonlarımız, denetimde görev alan bütün arkadaşlarımız en geniş kapsamlı işletmeleri denetliyorlar. Vatandaşlarımızı tekrardan maske takma, sosyal mesafeye uyma ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarmak ve bilinçlendirmek üzere bütün ekiplerimiz sahada. Bütün vatandaşlarımızdan sosyal mesafe kurallarına uymalarını, maske takmaya riayet etmelerini ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Çağlayancerit

Çağlayancerit Belediyesi Zabıta Amirliği, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetim yapıldı.

Denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren market ve fırınlarda hıfzıssıhha kuralları tebliğ edilerek işletmecilere koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Yapılan denetimlerde işletmecilere, dezenfektan, maske, hijyen ve en az 1,5 metre mesafe şartı aranması, ekmek dolapları ve dolap üzerilerine levhalar asılarak elle dokunmanın önüne geçilmesinin sağlanması istendi.

İşletmede genel temizliğe ve genel hijyen kurallarına riayet edilmesi, marketlerde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin satıcılarca poşetlenerek satışa sunulması gerektiği belirtildi.

Market ve bakkalların giriş ve çıkışlarına dezenfektan ve kolonya konulması tavsiye edildi.